ЗМІ: У Туреччині сфотографували російський цивільний корабель з військовим вантажем для Сирії

Про це повідомляє видання Turkishnavy.net.

Турецький фотограф Альпер Болеро зробив якісні фотографії, на яких видно, як російський цивільний пором "Александр Ткаченко" проходить по Босфору.

На його борту чітко видно близько 30 вантажних контейнерів і кілька вантажівок з кунгами (спеціальними кузовами для машин, де обладнують робочі і іноді спальні місця для військових).

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що постачання російської зброї до Сирії будуть продовжуватися.

«Поставки неминуче супроводжуються направленням російських фахівців, які допомагають навчити сирійський персонал використовувати це озброєння», – сказав Лавров.