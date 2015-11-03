Президент Єгипту назвав пропагандою заяву ісламістів про "збитий А321"

В інтерв'ю Бі-бі-сі єгипетський президент підкреслив, що поки рано робити висновки про причини катастрофи літака.

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"Всі зацікавлені сторони можуть прийняти участь в розслідуванні цього інциденту, але пропагандистські заяви про те, що літак був збитий бойовиками "Ісламської держави", спрямовані лише на дестабілізацію обстановки в цьому регіоні і на те, щоб зіпсувати імідж Єгипту. Запевняю вас, ситуація в цій частині країни знаходиться під контролем", - сказав президент.

Літак авіакомпанії "Когалимавіа" зазнав аварії 31 жовтня невдовзі після вильоту з аеропорту курортного Шарм-еш-Шейха. Загинули всі 224 людини, що знаходилися на борту.

Після катастрофи бойовики угруповання "Ісламська держава" заявили про свою причетність до трагедії, однак жодних доказів не надали.

Керівництво авіакомпанії "Когалимавіа" заявило, що літак розвалився в повітрі від якогось механічного впливу зовнішньої сили.

У свою чергу американське розвідувально-аналітичне агентство Stratfor вважає найбільш імовірною причиною катастрофи літака підрив на борту вибухового пристрою, який міг бути або у смертника серед пасажирів, або захований в багажному відсіку. При цьому в доповіді агентства також відзначається, що остаточні висновки про причини катастрофи робити поки зарано.