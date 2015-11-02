У "Когалимавіа" заявили, що при падінні екіпаж повністю втратив контроль над літаком
При переході літака А321 авіакомпанії "Когалимавіа" до падіння над Синайським півостровом, екіпаж повністю втратив контроль над керуванням.
Про це заявив журналістам заступник генерального директора авіакомпанії з технічних і виробничих питань Андрій Авер'янов, передають РИА Новости.
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"При переході до падіння літак A321, швидше за все, отримав значні конструктивні пошкодження, які не дозволили продовжувати політ. І, мабуть, у зв'язку з цим в той же момент початку розвитку катастрофічної ситуації екіпаж повністю втратив працездатність, саме цим можна пояснити те, що не було жодної спроби вийти на зв'язок і доповісти про аварійну ситуацію на борту", - сказав Андрій Авер'янов.
Як повідомляв УНІАН, Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який рано вранці в суботу здійснював рейс з єгипетського Шарм-еш-Шейха в Санкт-Петербург, розбився на Синаї. На борту перебували 217 пасажирів і 7 членів екіпажу. Всі вони загинули.