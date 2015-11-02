У "Когалимавіа" заявили, що при падінні екіпаж повністю втратив контроль над літаком

Про це заявив журналістам заступник генерального директора авіакомпанії з технічних і виробничих питань Андрій Авер'янов, передають РИА Новости.

Читайте такожПрезидент Єгипту: розслідування катастрофи російського літака може тривати кілька місяців

"При переході до падіння літак A321, швидше за все, отримав значні конструктивні пошкодження, які не дозволили продовжувати політ. І, мабуть, у зв'язку з цим в той же момент початку розвитку катастрофічної ситуації екіпаж повністю втратив працездатність, саме цим можна пояснити те, що не було жодної спроби вийти на зв'язок і доповісти про аварійну ситуацію на борту", - сказав Андрій Авер'янов.

Як повідомляв УНІАН, Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який рано вранці в суботу здійснював рейс з єгипетського Шарм-еш-Шейха в Санкт-Петербург, розбився на Синаї. На борту перебували 217 пасажирів і 7 членів екіпажу. Всі вони загинули.