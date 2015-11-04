Франція опублікувала докладний супутниковий знімок місця катастрофи A321

Подивитися якісні зображення можна на сайті CNES, передає DT.UA.

У CNES продемонстрували дві версії фотографії: оригінал та фото з пояснювальними підписами. На другому зображенні червоною рамкою обведено місце аварії фюзеляжу літака, жовтою - уламки,що впали в інших місцях, і синій - автомобілі екстрених служб. Крім цього, у верхній частині фотографії видно "кратер" помаранчевого кольору, який утворився при падінні уламків літака.

Les satellites Pléiades ont photographié les débris de l Airbus A321 dans le Sinaï https://t.co/YrmOAQ7B9H#KGL9268pic.twitter.com/7Zuagz5t8c — CNES (@CNES) November 3, 2015

Повідомляється, що зйомка велася в неділю, 1 листопада, з супутника Pléiades-1A.

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Як повідомляв УНІАН раніше, джерела в міжнародній комісії, яка займається розшифровкою бортових самописців на Синаї російського літака А321, заявили, що причиною аварії стала несправність всередині літака, що виникла до падіння повітряного судна.

Нагадаємо, лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який у суботу здійснював рейс з єгипетського Шарм-еш-Шейха до Санкт-Петербурга, розбився на Синаї. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули.