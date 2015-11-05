Ірландські авіакомпанії припиняють польоти над Синаєм

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Reuters.

"Ірландське авіаційне управління направило ірландським авіаперевізникам припис призупинити до особливого розпорядження польоти до/з аеропорту Шарм-ель-Шейх у Єгипті чи над Синайським півостровом", - йдеться в повідомленні управління.

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Ірландія в числі інших країн бере участь у розслідуванні причин катастрофи російського літака.

Як повідомляв УНІАН раніше, Air France і Lufthansa тимчасово припиняють польоти над Сінаєм в якості запобіжного заходу після катастрофи російського лайнера.