Ірландські авіакомпанії припиняють польоти над Синаєм
03:21, 05 листопада 2015Світ
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Ірландським авіакомпаніям наказано припинити польоти над Синайським півостровом після катастрофи А321.
Ірландські авіакомпанії припиняють польоти над Синаєм / google.com.ua
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Reuters.
"Ірландське авіаційне управління направило ірландським авіаперевізникам припис призупинити до особливого розпорядження польоти до/з аеропорту Шарм-ель-Шейх у Єгипті чи над Синайським півостровом", - йдеться в повідомленні управління.
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Ірландія в числі інших країн бере участь у розслідуванні причин катастрофи російського літака.
Як повідомляв УНІАН раніше, Air France і Lufthansa тимчасово припиняють польоти над Сінаєм в якості запобіжного заходу після катастрофи російського лайнера.
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