Проби з фрагментів російського А321 вивчать на предмет вибухівки – МНС РФ
Російські фахівці взяли змиви і зіскрібки зі всіх фрагментів літака, що розбився в Єгипті А321 на предмет наявності слідів вибухівки, вони доставлені в Москву і вивчаються.
Про це заявив глава МНС РФ Володимир Пучков, повідомляє РИА Новости.
"Російськими фахівцями зроблені змиви і зіскрібки зі всіх фрагментів літака, багажу і грунту. Ще раз підкреслюю, необхідні проби взяті зі всіх елементів, де можуть бути сліди вибухівки. Всі ці проби доставлені в Москву, і нині ретельно вивчаються. До цієї роботи залучено найкращих, висококласних фахівців, використовується найсучасніше технічне обладнання. Можу з усією впевненістю сказати: якщо сліди вибухових речовин є, вони точно будуть знайдені", - сказав Пучков.
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Він додав, що результати цього дослідження будуть опубліковані.
Як повідомляв УНІАН, лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який у суботу, 31 жовтня здійснював рейс з єгипетського Шарм-ель-Шейха в Санкт-Петербург, розбився на Синаї. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули.
У Кремлі не заперечують версію теракту на борту літака, проте основною причиною розглядають технічну несправність.