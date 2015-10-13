Іран направив до Сирії сотні солдатів в обмін на російські системи ППО С-300 - Маккейн

Про це заявив американський сенатор-республіканець Джон Маккейн.

"Тільки за останні кілька тижнів іранський режим, за повідомленнями, направив сотні солдатів в якості допоміжних сил в Сирію для підтримки разом з Росією вбивчого режиму Асада. Найближчим часом Іран збирається отримати передові російські системи ППО С-300", - сказав він.

Крім цього, Маккейн звинуватив Тегеран у порушенні резолюції Ради Безпеки ООН за випробування нової балістичної ракети дальнього радіусу дії.

Читайте такожМаккейн: Вбивця Путін закріпився у Сирії, пора Обамі відновити лідерство США

"Ймовірно, найтривожніше: в Ірані за сфабрикованим звинуваченням у шпигунстві на закритому суді без доказів був визнаний винним у скоєнні злочину американський журналіст Джейсон Резаян - один із чотирьох затриманих в Ірані американців", - додав сенатор.

Голова комітету Сенату Конгресу США у справах збройних сил знову зазначив, що адміністрація президента США Барака Обами "применшує" іранську загрозу.

Читайте такожРосія завдала авіаударів не по ІДІЛ, а по навчених ЦРУ повстанцях - Маккейн

"Менше місяця минуло з тієї пори, як Адміністрація уклала ядерну угоду з Іраном, і, незважаючи на запевнення президента Обами, держсекретаря Джона Керрі та інших у тому, що ці угоди спричинять пом'якшення радикальної лінії уряду країни і посилять позиції опозиції, а також дозволять поліпшити відносини між нашими націями, відбувається зворотне", - сказав він, пояснивши, що правлячий режим в Ірані, на його думку, в останні тижні лише "посилив злобливу поведінку".