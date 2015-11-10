Лише кожен п'ятий житель Молдови підтримує членство країни у НАТО - опитування

Такими є дані опитування International Republican Institute.

Водночас проти членства в НАТО виступають 35% опитаних жителів Молдови, 19% не взяли б участі у голосуванні, ще 27% не визначилися, який варіант підтримують, пише Європейська правда.

Читайте такожДо України прибули експерти НАТО: обговорять безпеку повітряного простору

Слід зазначити, що в столиці країни Кишиневі рівень підтримки членства в НАТО істотно вищий, ніж в решті регіонів за членство в Альянсі виступає 31% жителів столиці.

В той же час результати опитування показали падіння підтримки членства в НАТО в порівнянні з вереснем 2014 року.

Так, в 2014 році кількість прихильників і противників членства в НАТО була однаковою – по 31%.