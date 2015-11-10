В Італії викрили злочинну групу, яка переправляла мігрантів під виглядом циркачів
19:10, 10 листопада 2015Світ
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Поліція Італії арештувала 41 члена злочинної групи, яка допомагала в'їжджати в країну нелегальним мігрантам нібито з метою роботи в цирках.
REUTERS
У групу, зокрема, входило подружжя чиновників з Сицилії, яке за гроші видавало мігрантам в основному з Індії, Бангладеш і Пакистану підроблені дозволи на роботу, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на ANSA. Таке "працевлаштування" коштувало мігрантам 2-3 тис. євро. За інформацією поліції, всього злочинці допомогли перетнути кордон 500 мігрантам.
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Після в'їзду в країну ніхто з мігрантів в цирку не працював.
Загалом своїм "бізнесом" злочинна група заробила близько 7,5 млн євро.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Італії знесла табір мігрантів біля кордону з Францією.
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