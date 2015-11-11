Порошенко й українські дипломати привітали Польщу з Днем Незалежності (відео)
10:33, 11 листопада 2015Світ
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У середу, 11 листопада, Польща святкує День Незалежності.
Українські дипломати подякували полякам за підтримку / hyser.com.ua
Президент України Петро Порошенко вже привітав поляків з їхнім національним святом у своєму Twitter.
Від імені Українського Народу вітаю Польщу з Днем Незалежності! #Польща#Polandpic.twitter.com/n2CSWSKm92
— Петро Порошенко (@poroshenko) November 11, 2015
У свою чергу українські дипломати привітали поляків з Днем Незалежності оригінальним способом - співом.
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"Ми не професійні співаки і не претендуємо на першість у "Голосі країни", але так ми хотіли подякувати полякам за постійну підтримку України, особливо в цей складний для нас час", - зазначив посол України в Польщі Андрій Дещиця у зверненні до польського народу.
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