Порошенко й українські дипломати привітали Польщу з Днем Незалежності (відео)

Президент України Петро Порошенко вже привітав поляків з їхнім національним святом у своєму Twitter.

У свою чергу українські дипломати привітали поляків з Днем Незалежності оригінальним способом - співом.

Читайте такожПольща викликала посла Росії "за спроби виправдати сталінські репресії"

"Ми не професійні співаки і не претендуємо на першість у "Голосі країни", але так ми хотіли подякувати полякам за постійну підтримку України, особливо в цей складний для нас час", - зазначив посол України в Польщі Андрій Дещиця у зверненні до польського народу.