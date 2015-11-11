Шапки, футболки та білизна: "Вконтакте" взялася за "продавців" речей з фото жертв катастрофи А321

Про це РБК повідомило джерело, близьке до компанії.

В останні два дні користувачі різних соцмереж почали повідомляти про спроби спільнот «ВКонтакте» продати шапки, толстовки, футболки, а також чохли для iPhone і спідню білизну з фотографіями жертв авіакатастрофи над Синаєм. Пропозиція про купівлю товарів супроводжувалися інформацією про скидки для родичів загиблих.

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Одним з найбільш обговорюваних товарів стала чоловіча шапка «Самий головний пасажир» із зображенням 10-місячної Дарини Громової, яка загинула в авіакатастрофі разом з батьками. На момент написання новини товар на сайті «ВКонтакте» був недоступний.

«В соціальній мережі «ВКонтакте» насправді навічно відключили товари таким спільнотам і видалили картки з товарами», - сказав співрозмовник.