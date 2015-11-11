Шапки, футболки та білизна: "Вконтакте" взялася за "продавців" речей з фото жертв катастрофи А321
Соціальна мережа «ВКонтакте» назавжди закрила сервіс торгівлі для спільнот, які продавали товари з фотографіями загиблих пасажирів А321.
Про це РБК повідомило джерело, близьке до компанії.
В останні два дні користувачі різних соцмереж почали повідомляти про спроби спільнот «ВКонтакте» продати шапки, толстовки, футболки, а також чохли для iPhone і спідню білизну з фотографіями жертв авіакатастрофи над Синаєм. Пропозиція про купівлю товарів супроводжувалися інформацією про скидки для родичів загиблих.
Читайте такожСтало відомо, коли завершиться повна генетична експертиза останків жертв катастрофи А321
Одним з найбільш обговорюваних товарів стала чоловіча шапка «Самий головний пасажир» із зображенням 10-місячної Дарини Громової, яка загинула в авіакатастрофі разом з батьками. На момент написання новини товар на сайті «ВКонтакте» був недоступний.
Співрозмовник РБК додав, що в мережі також розміщувалися підроблені скріншоти зі «схваленням» подібних дій від служби підтримки користувачів «ВКонтакте». «Скріншоти зі «схваленням» від агентів працівників служби підтримки - підробка. Причому від першого до останнього слова», - говорить співрозмовник.