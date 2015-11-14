Заручники в театрі Парижу: нападники дуже молоді і мають при собі вибухівку
01:10, 14 листопада 2015Світ
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Один з нападників на театр Bataclan має вибухівку, про це повідомляють співробітники поліції на місці події.
REUTERS
Також журналіст Europe 1, який був усередині театру Bataclan, описав те, що він побачив:
"Декілька озброєних людей прийшли на концерт. Два або три людини, не в масках, прийшли з щось на зразок автоматами Калашникова і почали стріляти наосліп у натовп".
"Це тривало десь 10 - 15 хвилин. Виникла паніка. Нападники встигли перезарядити принаймні, три рази. Вони були дуже молоді.", - зазначив він.
http://www.latimes.com/
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