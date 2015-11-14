Журналіст: вболівальники на "Стад де Франс" схвально сприйняли вибухи - думали, що петарди

Про це розповів у своїй статті присутній напередодні на грі збірних Франції та Німеччини оглядач The Financial Times Саймон Купер.

"Я сидів на стадіоні і спостерігав за матчем Франція — Німеччина, коли почув перший вибух. Він був дуже гучним і, здається, пролунав ззовні стадіону. Більшість людей не звернули на нього жодної уваги або навіть схвально закричали й заплескали: футбольні вболівальники звикли до петард. Навіть після другого вибуху, через кілька хвилин, натовп залишався в гарному настрої, а гра тривала... Після вибухів люди, що дивно, продовжували спостерігати за грою і схвально кричати, коли французи забивали гол", — написаний він.

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За словами Купера, сам він припинив стежити за матчем, включив ноутбук, став читати жахливі новини про теракти в центрі Парижа і вперше в житті задався питанням, чи варто йому з родиною залишатися в цьому місті. Будинок журналіста знаходиться всього в кількох сотнях метрів від театру "Батаклан", де при захопленні заручників невідомими загинули 110 осіб, а прямо за рогом – будівля колишньої редакції Charlie Hebdo, яку терористи атакували в січні.

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За словами колумніста FT, місце, в якому знаходиться його будинок, "перетворилося в зону військових дій, де всюди стріляють".

Купер пише, що не знає, що робити далі, тому що Париж – місто, в якому люди весь час на виду. "Ви живете в Парижі, щоб виходити у світ, зустрічатися з друзями в таких місцях, як "Батаклан", розмовляти з освіченими людьми звідусіль, ходити на футбольні матчі чи в Лувр, біля якого також була стрілянина. Суть Парижа – в громадських місцях: кафе, закладах культури і мистецтва, площах. Ні в одному місті не знайти краще за них. І коли всі громадські місця стають небезпечними – а паризька влада попередила жителів не залишати свої будинки без крайньої необхідності – місто руйнується", — пише оглядач FT, побоюючись, що "почуття страху і небезпеки можуть стати тут новою нормою".

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На думку Купера, ця трагедія була не ознакою "битви цивілізацій", а боротьбою "двох тисяч джихадистів з великим містом".

Нагадаємо, в результаті серії терактів у столиці Франції в ніч з 13 на 14 листопада загинуло щонайменше 153 людини. Відповідальність за злочини взяла на себе "Ісламська держава".