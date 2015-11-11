Російська сенаторка оскандалилася, "відповівши" Charlie Hebdo краденою карикатурою з Януковичем в котлі (фото)

Про це пише Комерсант.

Член комітету Ради федерації РФ з соціальної політики Валентина Петренко на спеціально скликаній конференції #ЯНеШарли показала карикатуру, представивши нібито французьких художників, які сидять у палаючому котлі.

Сенатор намалювала карикатуру на Шарлі і тепер міркує про вірі та моральності pic.twitter.com/ICMgMJUdk0 — Черничка (@gorod095) November 11, 2015

"Примітно, що основу для свого шаржу сенатор запозичила у карикатури українського художника Юрія Журавля, який малював Віктора Януковича", - пише видання.

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Валентина Петренко продемонструвала журналістам малюнок із зображенням людей, які сидять в палаючому котлі з підписами «Шарлі Ебдо не люди: виродки!» і «Пекло вітає Шарлі Ебдо».

З'ясувалося, що для «своєї відповіді» Валентина Петренко вибрала запозичений малюнок. Зокрема, показаний нею шарж заснований на карикатурі 2014 року українського художника Юрія Журавля, який присвятив її зовсім не Charlie Hebdo, а колишньому президенту України Віктору Януковичу. Саме пан Янукович зображений в котлі на передньому плані, при цьому під котлом намальовані палаючі покришки, які є і на карикатурі Валентини Петренко.

Сама сенатор сказала, що «це просто картинка з пеклом, і все». На запитання кореспондента, чому пані Петренко обговорює карикатури, а не займається законодавчою діяльністю, сенатор відповіла так: «Ви не можете говорити, що я нічого не роблю, не займаюся законодавчою діяльністю. Саме тому я тут».

Раніше Charlie Hebdo у номері від 4 листопада опублікував дві карикатури, на яких зображено російський літак Airbus A321 компанії «Когалимавіа» (загинули 224 людини).

Політики і дипломати РФ раніше назвали цю публікацію «наругою над почуттями родичів загиблих і всього суспільства». У Раді федерації заявили, що російська влада повинна вимагати пояснень від Міністерства культури Франції, а прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав карикатури блюзнірством.