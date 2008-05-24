Кількість жертв землетрусу в Китаї перевищила 60 тисяч

У Китаї кількість жертв землетрусу, що стався 12 травня, перевищила 60 тисяч.

Китайська влада повідомляє, що остаточна кількість загиблих може перевищити 80 тисяч, передає радіо «Свобода».

Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун відвідує сьогодні провінцію Сичуань - найбільш постраждалий від землетрусу район Китаю.

Держави світу продовжують доставляти до Китаю допомогу і продовольство.