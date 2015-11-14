Власник сирійського паспорта, знайденого біля тіла терориста в Парижі, виявився біженцем - Reuters

20:50, 14 листопада 2015
Світ
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Власник сирійського паспорта, який знайшли при огляді тіла вбитого в Парижі терориста, потрапив у Європу як біженець.

REUTERS

Про це повідомив міністр з цивільної оборони Греції Нікос Тоскас, пише Новое время з посиланням на Reuters.

"Власник паспорта пройшов через острів Лерос 3 жовтня 2015 року, де він був ідентифікований відповідно до правил ЄС", - сказав міністр.

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За його словами, невідомо, чи був зареєстрований паспорт в інших країнах, через які власникові, можливо, довелося проїхати по дорозі до Франції.

Також поки що не визначено, чи належав паспорт терористу-смертнику.

Як повідомляв УНІАН, на одному з терористів-смертників, які підірвали себе увечері 13 листопада біля паризького стадіону "Стад де Франс", знайдено паспорт громадянина Сирії.

Нагадаємо, терористична організація "Ісламська держава" офіційно підтвердила свою відповідальність за теракти в столиці Франції в ніч з 13 на 14 листопада.

В результаті серії терактів в Парижі в ніч з 13 на 14 листопада загинули більше 150 осіб.


 

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