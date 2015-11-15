Президент Німеччини вважає, що світ зіткнувся з "новим типом війни"
Гаук зазначив, що напади були спрямовані проти Франції, але одночасно й проти відкритого суспільства.
Президент Німеччини Йоахім Гаук вважає, що світ зіткнувся з "новим типом війни", яку оголосили терористи демократії й тим, хто відмовляється наслідувати їхню "варварську ідеологію".
Як повідомляє Deutsche Welle, про це він заявив сьогодні під час виступу в Бундестазі з нагоди Дня всенародної пам'яті та скорботи за загиблими у війнах.
Говорячи про теракти, скоєні 13 листопада в Парижі, Гаук зазначив, що "ми живемо в часи, коли оплакуємо жертв війни нового типу".
Гаук зазначив, що напади були спрямовані проти Франції, але одночасно і проти відкритого суспільства.
"Вони є терористами, які в ім'я ісламістського фундаменталізму закликають до боротьби проти демократії, проти загальнолюдських цінностей і також проти мусульман, які відмовляються наслідувати їхню варварську ідеологію", - зазначив німецький президент.
Однак при цьому Гаук підкреслив, що терористи мають знати: "Спільнота демократів сильніше інтернаціоналу ненависті".
"Ми схиляємо голови перед померлими, але ніколи не схилимося перед терором", - наводить слова Гаука агентство dpa.