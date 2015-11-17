США мають намір поставити Саудівської Аравії авіабомби на суму $1,29 мільярдів - Пентагон

Як повідомив у понеділок Пентагон, про це рішення проінформований Конгрес США, у якого за законом тепер є 30 днів для того, щоб в разі незгоди відхилити угоду, пише ТАСС.

"Ці поставки дозволять Сполученим Штатам зберегти тісні відносини у військовій галузі з Саудівською Аравією, а також допоможуть їй відбити регіональні загрози і забезпечити збереження найбільших в світі нафтових запасів", - заявило міністерство оборони США. За його словами, американські авіабомби поповнять запаси королівських ВПС Саудівської Аравії, які у складі міжнародної коаліції беруть участь у нанесенні ударів по угруповання "Ісламська держава" в Сирії і проводять власну операцію проти повстанців-хоуситів у сусідньому Ємені.

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Можливі поставки включають 22 тисячі високоточних і звичайних авіабомб, в тому числі тисячу бомб GBU-10 Paveway з лазерним наведенням на ціль. Крім того, США планують передати Саудівської Аравії 5 тисяч електронних приладів, які після встановлення на звичайні бомби дозволяють наводити їх на ціль за допомогою системи глобального позиціонування. Боєприпаси та спецпристрої створені американськими компаніями Boeing і Raytheon, які є найбільшими підрядниками Пентагону.