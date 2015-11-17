Єгипетська влада засумнівалася у версії теракту на борту російського А321

Як заявив прем'єр країни Шаріф Ізмаїл, Каїр врахує дані російських експертів у ході свого розслідування причин аварії, передає Lenta.ru з посиланням на Reuters.

Крім того, якщо інформація підтвердиться, Єгипет буде співпрацювати з Москвою в затриманні злочинців.

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Проте наразі, наголосив Ісмаїл, єгипетські слідчі не знайшли ознак злочину в катастрофі літака. Більш того, глава МВС Єгипту Абдель Гаффар повідомив, що розслідування не виявило прогалин у системі безпеки аеропорту.

Раніше сьогодні глава ФСБ Росії Олександр Бортніков заявив, що на борту A321, що розбився над Синаєм, спрацював вибуховий пристрій.

За його словами, саморобний вибуховий пристрій потужністю до 1,5 кг тротилового еквіваленту. На уламках літака виявлені сліди вибухових речовин іноземного виробництва, доповів Бортніков Путіну.