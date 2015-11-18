В результаті теракту в Нігерії загинули 32 людини, ще 80 отримали поранення - ЗМІ

Про це повідомили представники національної служби порятунку, передає ТАСС.

"Вибух стався після вечірньої молитви, в той час, коли люди почали покидати мечеть. Зараз на місці скоєння теракту багато карет швидкої допомоги, які безперервно відвозять постраждалих в лікарні", - розповів один з очевидців.

Поки жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за вибух. Однак, на думку спостерігачів, у злочині видно почерк радикального угрупування "Боко харам", яке регулярно влаштовує диверсії в штаті Адамава та інших регіонах південного заходу Нігерії.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в північно-східній Нігерії прогриміло два вибухи, внаслідок яких загинули 37 і постраждали більше 100 осіб. Наголошується, що при вибуху в новій мечеті в місті Йола загинули близько 30 осіб. А в Майдугурі на північному сході Нігерії смертник підірвав себе і ще сімох людей.