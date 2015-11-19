ІД погрожує підірвати Білий дім

Фрагмент ролика продемонстрував в четвер американський телеканал Fox News, передає "Лента.ру".

На відео два невідомих чоловіки загрожують США, кажучи, що "Франція стала першою, Вашингтон буде наступним".

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Ролик починається з монтажу кадрів терористичних атак на Париж 13 листопада. Після цього один з імовірних бойовиків — бородатий чоловік з автоматом — говорить в кадрі, звертаючись до Франції: "Ми почали з вас, а закінчимо в так званому Білому домі, який ми перетворимо нашим вогнем у чорний".

Fox News уточнює, що це вже друге відео з погрозами, отримане за останню добу. У першому ролику була змодельована терористична атака на Нью-Йорк: частина кадрів з нього була включена і в друге повідомлення.

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Англійський переклад тексту зробили американські фахівці з Близького Сходу, зазначає телеканал і уточнює, що "справжність цього відео перевіряється". Зокрема, сумніви у справжності відео пов'язані з відсутністю в кадрі сцен насильства, чим відрізнялися попередні відеозаяви бойовиків, пояснює телеканал.