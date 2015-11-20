В Анкарі попередили теракт: поліція вилучила у бойовика 100 кілограмів вибухівки

Співробітники Управління безпеки Анкари виявили та вилучили близько 100 кілограм нітрометана.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал CNN Turk, ця речовина може використовуватися в якості вибухівки і, за даними поліції, належить екстремістам з Робочої партії Курдистану (РПК).

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Нітрометан був закачаний в балони і закопаний на території повіту Полатли у 80 км на захід від Анкари. Раніше влада отримала інформацію про те, що члени РПК закопали в цьому районі деяку кількість вибухівки. Виявити місце закладки вдалося після довгої стеження за одним з членів партії Ісмаїлом К. Він спробував викопати балони з нітрометаном. Екстреміст заарештований і доставлений у в'язницю.

10 жовтня в Анкарі стався найбільший за всю історію Туреччини теракт. Два терориста-смертника, пов'язаних з угруповання "Ісламська держава", підірвали себе в натовпі мітингувальників біля залізничного вокзалу. Загинули більше 100 осіб, постраждали близько 300.