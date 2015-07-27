США і Туреччина домовилися про створення зони безпеки на півночі Сирії – ЗМІ

Про це повідомляє з посиланням на чиновників з Вашингтона та Анкари The Washington Post, передає ZN.ua.

Дана зона безпеки повинна включати стокілометрову ділянку на заході від річки Євфрат і провінції Алеппо, яка, як заплановано, відійде під керівництво сирійських повстанців, які тим самим отримають деяку перевагу для ведення бойових дій проти режиму чинного президента Сирії Баша Асада.

Також дана зона повинна стати "безпечною гаванню" для 2 млн біженців. На даний момент територія, яка повинна стати зоною безпеки, перебуває під контролем "Ісламської держави".

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Раніше УНІАН повідомляв, що турецька влада не розглядає варіантів введення наземних військ на територію Сирії.

Також повідомлялося, що ЄС готовий підтримати Анкару в боротьбі з терористами, але процес примирення з курдами не має від цього постраждати, вважає Федеріка Могерини.