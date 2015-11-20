Жителі Нової Зеландії оберуть новий прапор для своєї держави
Жоден із запропонованих варіантів Юніон Джека не містить.
Жителі Нової Зеландії на загальнонаціональному референдумі визначать, яким буде прапор їх держави.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», поштою близько 3 млн новозеландців отримають бюлетені з 5 різними варіантами державного прапора. З них треба вибрати один. Про те, який вийде у фінал, стане відомо в середині грудня. У березні наступного року за новий символ проголосують остаточно. У другому турі потрібно буде вибрати між варіантом, який переможе в раунді, що стартує сьогодні, і більш як 100-річним символом острівної держави, який діє нині.
Нинішній державний прапор являє собою синє полотнище з британським Юніон Джеком у лівій верхній чверті і чотирма червоними зірками із сузір'я Південний хрест з білим облямуванням у правій частині. На думку уряду, цей прапор символізує колоніальну епоху, яка відійшла у минуле, і потребує заміни.
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З початку цього року комісія розглянула близько 10 тис. варіантів і зупинила свій вибір на тих, де зображено неофіційний символ країни – гілку папороті. Один із запропонованих до голосування прапорів – набір геометричних трикутників. Жоден із запропонованих варіантів Юніон Джека не містить.
Питання про зміну державного символу порушується у Веллінгтоні з кінця 70-х. Втім, дві третини жителів країни в ході проведених наприкінці жовтня опитувань висловлювалися за збереження нинішнього прапора.