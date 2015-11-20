Жителі Нової Зеландії оберуть новий прапор для своєї держави

Жителі Нової Зеландії на загальнонаціональному референдумі визначать, яким буде прапор їх держави.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», поштою близько 3 млн новозеландців отримають бюлетені з 5 різними варіантами державного прапора. З них треба вибрати один. Про те, який вийде у фінал, стане відомо в середині грудня. У березні наступного року за новий символ проголосують остаточно. У другому турі потрібно буде вибрати між варіантом, який переможе в раунді, що стартує сьогодні, і більш як 100-річним символом острівної держави, який діє нині.

Нинішній державний прапор являє собою синє полотнище з британським Юніон Джеком у лівій верхній чверті і чотирма червоними зірками із сузір'я Південний хрест з білим облямуванням у правій частині. На думку уряду, цей прапор символізує колоніальну епоху, яка відійшла у минуле, і потребує заміни.

Читайте такожБільшість росіян плутають порядок кольорів на прапорі РФ і не можуть пригадати початок гімну

З початку цього року комісія розглянула близько 10 тис. варіантів і зупинила свій вибір на тих, де зображено неофіційний символ країни – гілку папороті. Один із запропонованих до голосування прапорів – набір геометричних трикутників. Жоден із запропонованих варіантів Юніон Джека не містить.

Питання про зміну державного символу порушується у Веллінгтоні з кінця 70-х. Втім, дві третини жителів країни в ході проведених наприкінці жовтня опитувань висловлювалися за збереження нинішнього прапора.