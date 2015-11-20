У Росії запропонували ввести смертну кару для терористів

Глава фракції «Справедливая Россия» в Держдумі РФ Сергій Миронов запропонував запровадити смертну кару для терористів і їхніх пособників.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на спільному зібранні Держдуми і Ради федерації Росії, де планується прийняти заяву проти тероризму.

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«Раз «на війні як на війні», сьогодні у своєму виступі я пропонуватимуть внести зміни до російського законодавства і, як виняток із правил, запровадити смертну кару для терористів і їхніх пособників», - заявив Миронов.

При цьому він вважає, що «Росії потрібно наслідувати приклад Франції, яка позбавляє громадянства тих громадян, які беруть участь у терористичних війнах на території інших держав».

За його словами, потрібно виключити можливість безперешкодної міграції бойовиків через кордони держав. Крім того, Миронов запропонував встановити особливий контроль за тими, хто прибуває з регіонів підвищеної терористичної небезпеки на територію Росії або виїжджає в такий регіон.

Також він заявив, що потрібно зміцнити бойовий потенціал сирійської армії.

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«Для цього нам необхідно посилити військово-технічне співробітництво із Сирією, налагодити поставки в країну авіаційної техніки, бойове застосування якої добре освоєно сирійськими льотчиками», - сказав Миронов.

За його словами, доцільно також організувати прискорену підготовку військовослужбовців урядових військ Сирії у військово-навчальних закладів Російської Федерації.