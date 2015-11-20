МЗС перевіряє інформацію щодо українців серед заручників у готелі в Малі

13:21, 20 листопада 2015
Світ
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Відомство перевіряє інформацію про українців серед заручників у готелі Radisson Blue.

Малі / twitter.com/DailySabah

МЗС України перевіряє інформацію щодо наявності українців серед 170 заручників, яких взяли в полон бойовики у готелі в столиці Малі - місті Бамако.

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Про це УНІАН повідомив секретар Департаменту консульської служби МЗС Євген Ігнатовський.

Як повідомляв УНІАН, бойовики захопили заручників у готелі Radisson Blue у Бамако. За інформацією ЗМІ, в готелі перебувають 170 людей.

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