МЗС перевіряє інформацію щодо українців серед заручників у готелі в Малі
13:21, 20 листопада 2015Світ
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Відомство перевіряє інформацію про українців серед заручників у готелі Radisson Blue.
Бойовики захопили заручників у готелі Radisson Blue у Бамако / twitter.com/DailySabah
МЗС України перевіряє інформацію щодо наявності українців серед 170 заручників, яких взяли в полон бойовики у готелі в столиці Малі - місті Бамако.
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Про це УНІАН повідомив секретар Департаменту консульської служби МЗС Євген Ігнатовський.
Як повідомляв УНІАН, бойовики захопили заручників у готелі Radisson Blue у Бамако. За інформацією ЗМІ, в готелі перебувають 170 людей.
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