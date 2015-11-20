Прокуратура Франції підтвердила загибель сестри організатора терактів при штурмі в Сен-Дені
16:25, 20 листопада 2015Світ
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Французька прокуратура підтвердила, що при штурмі квартири ймовірних терористів у Сен-Дені загинули троє підозрюваних.
При штурмі квартири терористів загинула сестра організатора паризьких терактів / bbc.com
Як передає BBC, тіло належить 26-річній жінці на ім'я Асна Аїтбуласен. Повідомляється, що вона сама підірвала себе, а її паспорт був знайдений біля тіла.
Вона є двоюрідною сестрою ймовірного організатора терактів у Парижі Абдельхаміда Абауда, що також загинув при штурмі.
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Спецоперація в Сен-Дені пройшла 18 листопада. В результаті семеро підозрюваних у тероризмі були затримані. Поранення в ході рейду отримали п'ять поліцейських.
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