Прокуратура Франції підтвердила загибель сестри організатора терактів при штурмі в Сен-Дені

Як передає BBC, тіло належить 26-річній жінці на ім'я Асна Аїтбуласен. Повідомляється, що вона сама підірвала себе, а її паспорт був знайдений біля тіла.

Вона є двоюрідною сестрою ймовірного організатора терактів у Парижі Абдельхаміда Абауда, що також загинув при штурмі.

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Спецоперація в Сен-Дені пройшла 18 листопада. В результаті семеро підозрюваних у тероризмі були затримані. Поранення в ході рейду отримали п'ять поліцейських.

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