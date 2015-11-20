ЄС вводить посилений контроль на кордонах Шенгену

Причому, як повідомляє Delfi, нові правила діятимуть на постійній основі і стосуватимуться також громадян усіх країн Євросоюзу

Метою такого кроку є намір відстежувати джихадистів, які вирушають до Сирії й Іраку або повертаються звідти. Якщо раніше на посиленні правил наполягала Франція, а лідери інших країн опиралися нововведенням, то після терактів у Парижі схвалення ЄС було отримано.

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Шенгенська зона включає в себе 22 з 28 країн Євросоюзу плюс Норвегію, Ісландію, Ліхтенштейн і Швейцарію. Всередині неї, як правило, прикордонний контроль не діє. На зовнішніх кордонах, відповідно до статті 7, всі ті, хто в'їжджає і виїжджає піддаються «мінімальній перевірці», яка «дасть змогу встановити їхню особу на основі проїзних документів».

При цьому розширена перевірка громадян ЄС, наприклад, порівняння їхніх документів з європейською або національною поліцейською базою, може, згідно з документом, проводитися тільки «на несистематичній основі»