ЄС вводить посилений контроль на кордонах Шенгену
Країни-учасниці ЄС на зборах у Брюсселі ухвалили внести зміни до другого абзацу сьомої статті Шенгенської угоди, які передбачають негайне посилення перевірок на зовнішніх кордонах Шенгенської зони.
Причому, як повідомляє Delfi, нові правила діятимуть на постійній основі і стосуватимуться також громадян усіх країн Євросоюзу
Метою такого кроку є намір відстежувати джихадистів, які вирушають до Сирії й Іраку або повертаються звідти. Якщо раніше на посиленні правил наполягала Франція, а лідери інших країн опиралися нововведенням, то після терактів у Парижі схвалення ЄС було отримано.
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Шенгенська зона включає в себе 22 з 28 країн Євросоюзу плюс Норвегію, Ісландію, Ліхтенштейн і Швейцарію. Всередині неї, як правило, прикордонний контроль не діє. На зовнішніх кордонах, відповідно до статті 7, всі ті, хто в'їжджає і виїжджає піддаються «мінімальній перевірці», яка «дасть змогу встановити їхню особу на основі проїзних документів».
При цьому розширена перевірка громадян ЄС, наприклад, порівняння їхніх документів з європейською або національною поліцейською базою, може, згідно з документом, проводитися тільки «на несистематичній основі»