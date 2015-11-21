РБ ООН ухвалила резолюцію про боротьбу з "Ісламською державою"

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Країнам - членам організації також рекомендовано припиняти фінансування тероризму і перешкоджати поїздкам бойовиків в Ірак і Сирію.

"Ісламська держава" являє собою глобальну і безпрецедентну загрозу міжнародній безпеці", - йдеться в тексті резолюції.

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У документі засуджуються напади в Анкарі, Бейруті та Парижі, а також знищення російського авіалайнера над Синайським півостровом.

Проект резолюції був представлений Францією напередодні. Як відзначають спостерігачі, в деякому сенсі французький документ конкурує з проектом резолюції по боротьбі з тероризмом, який днем раніше Росія внесла в Раду Безпеки.