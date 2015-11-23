Французький авіаносець з понеділка братиме участь в операції проти ІД

Про це повідомив міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан в ефірі телеканалу Europe 1, передає DT.ua.

"Авіаносець з винищувачами на борту спільно з багатоцільовими винищувачами, які вже знаходяться в регіоні з понеділка почне завдавати удару по бойовикам ІД", − заявив міністр.

Ле Дріан стверджує, що метою операції є тотальне знищення "Ісламської держави". Основні цілі французької авіації – це фактична столиця ІД Мосул, один з найважливіших центрів терористів Ракка, а також родовища нафти, видобуток якої контролюється бойовиками.

Читайте такожУ парламенті Німеччини хочуть приєднання країни до боротьби проти ІД в Сирії

Міністр уточнив, що Франція задіює в регіоні 38 одиниць винищувальної авіації. 18 винищувачів Rafale і Super 8 Etendard будуть перебувати на борту "Шарля де Голля", ще 12 винищувачів Rafale і Mirage 2000 дислокуються на військових аеродромах Йорданії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Ле Дріан підкреслив, що французьке військове керівництво не має наміру повідомляти режим Башара Асада про свої плани в Сирії. Він також зазначив, що позиція РФ в Сирії щодо підтримки Асада змінилася, про що свідчить збільшення кількість ударів російської авіації по силам ІД.

Читайте такожФранція представила в ООН проект резолюції про боротьбу з ІД

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Франсуа Олланд, виступаючи перед французьким конгресом, повідомив, що до берегів Сирії попрямує флагман французького військово-морського флоту авіаносець "Шарль де Голль". Олланд також зазначив, що Франція знаходиться в стані війни з радикальними ісламістами. "Франція знаходиться в стані війни з ісламістами, які загрожують не лише нашій країні, але і всьому світу", - сказав президент Франції.