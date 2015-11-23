Сирійська армія в ході важких боїв відбила у "Ісламської держави" два міста - Reuters

Про це заявили в групі моніторингу Syrian Observatory for Human Rights, повідомляє Reuters.

Сирійські державні ЗМІ також повідомили, що армія і місцеві бійці взяли під контроль міста Мхин і Хаварин, що розташовані на південний схід від Хомса, знищивши велику кількість бойовиків ІДІЛ.

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Згідно з повідомленням, ці два міста знаходяться на схід від шосе північ-південь, що проходить через найбільші міста країни, та яке відіграє ключову роль у контролі над територіями на заході країни, які в основному знаходяться в руках уряду.

Крім того, вони розташовані поблизу доріг, що зв'язують Пальміру, яка знаходиться під контролем ІДІЛ, із західними містами.

Група моніторингу повідомила, що сирійські та російські літаки завдали десятки ударів по районах, оточуючих Мхин і Хаварин.