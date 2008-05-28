Міністри оборони України та Словаччини домовилися про взаємний відпочинок

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ і міністр оборони Словаччини Ярослав БАШКА домовились про взаємний відпочинок військовослужбовців – українських у Словаччині, а словацьких – в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на спільній прес-конференції після зустрічі міністрів в Ужгороді повідомив Я.БАШКА.

“Нам здається, що чільне місце займають контакти між простими людьми, тому ми домовилися, що будемо організовувати спільний обмін відпочивальниками”, - сказав Я.БАШКА. Ця домовленість означає, що українські військовослужбовці та члени їх сімей відпочиватимуть у Словаччині, а військовослужбовці Словаччини і члени їх сімей – в Україні, зазначив словацький міністр.

Я.БАШКА додав, що між оборонними відомствами двох країн й іншими державними інституціями проводиться багато спільних заходів.

Міністр борони Словаччини також повідомив, що передав Ю.ЄХАНУРОВУ запрошення українським штабним офіцерам, які володіють англійською мовою, взяти участь у спільному словацько-голландському проекті – підготовчих курсах.

Крім того, Я.БАШКА додав, що запросив українських військовослужбовців взяти участь у щорічному змаганні “Антропоїд”, яке відбувається кожного вересня у Словаччині на базі 5-го полку спеціального призначення Збройних сил країни.

Він висловив сподівання, що й надалі словацькі військовослужбовці матимуть можливість використовувати українські полігони для проведення навчань.

У свою чергу, Ю.ЄХАНУРОВ зауважив, що цього року Верховна Рада без проблем ухвалила закон про військові навчання на території України за участю іноземних військ.

“Я так думаю, що українська еліта почне розуміти свої державні інтереси, і наша співпраця, в першу чергу з сусідами, даватиме хороші плоди”, - сказав глава Міноборони України.