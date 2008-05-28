Сьогодні у світі стане одним королівством менше

Конституційне зібрання Непалу оголосить про скасування монархії, яка існувала в країні 250 років.

Непал проголосять республікою і в два найближчі роки функції парламенту виконуватиме Конституційне зібрання.

До скасування монархії Непал йшов з весни 2006 року, коли масовий рух за демократизацію країни примусив короля Г‘янендру передати владу коаліційному уряду. Цьому сприяла й боротьба повстанців-маоїстів, які з середини 1990-х зі зброєю в руках виступали за скасування монархії.

Найближчі три дні у Непалі оголошено вихідними. По всій країні пройдуть святкові мітинги, влаштують салюти та феєрверки.

ICTV