Бельгійці заполонили інтернет котиками після призову поліції не поширювати дані про спецоперацію
У Бельгії інтернет-користувачі відгукнулися на заклик влади не поширювати дані про контртерористичну операцію і заполонили інтернет знімками котиків з хештегом #BrusselsLockdown.
У Брюсселі в ніч на неділю почалася велика антитерористична операція, метою якої була піймання Салаха Абдеслама, підозрюваного в участі в паризьких теракти, влада попросила громадськість не повідомляти в інтернеті про пересування поліцейських, пише BBC, повідомляє РБК.
У мікроблозі Twitter з'явився хештег #BrusselsLockdown, який став вираженням позиції людей, небайдужих до дій влади. До вечора неділі під цим хэштэгом користувачі масово публікували фото котиків, щоб «заглушити» в Мережі можливі деталі спецоперації проти терористів і уникнути витоків інформації.
«Ось як ми боремося з тероризмом. У нас є котики!» - написав під фото один з користувачів.
This dear outsiders, is how we fight terrorism here. They haven't got a chance! We haz kittens! #BrusselsLockdownpic.twitter.com/sdq1MbrKsz
— Gilles Bordelais (@Gilles_PPDE) November 22, 2015
Деякі користувачі публікували знімки котиків в стилі термінових новин. «Терміново: бельгійська поліція використовує літають на швидкості 200 миль в годину котів під час спецоперації», - свідчить підпис під картинкою.
BREAKING NEWS : Belgium Police using the new 200mph Hovercat during terrorist operations #BrusselsLockdownpic.twitter.com/1LPrye29fJ
— Jayce le Satirique (@jaycelight) November 22, 2015
They got him #BrusselsLockdownpic.twitter.com/qrKBKRh0Tc
— Герт Van Bondt (@Geertvanbondt) November 22, 2015
They getting very close #silence#BrusselsLockdownpic.twitter.com/2YaYI0nYWC
— Герт Van Bondt (@Geertvanbondt) November 22, 2015
You can't keep hiding. #BrusselsLockdownpic.twitter.com/4ls1e9qB3s
— Lore Vonck (@lorevonck) November 22, 2015
Деякі користувачі з гумором поставилися до того, в якій ситуації бельгійці опинилися в минулі вихідні, коли поліція рекомендувала їм не виходити на вулиці через спецоперацію.
Stay inside they said. #BrusselsLockdownpic.twitter.com/hpAfV417Hf
— Julia Reda (@Senficon) November 22, 2015
Після проведення рейдів в Брюсселі, в ході яких було затримано 16 осіб, бельгійська поліція подякувала користувачам, опублікувавши фото миски з котячим кормом. «Всім котикам, хто допоміг нам вчорашньої вночі: пригощайтеся!» - написала поліція.
Pour les chats qui nous ont aidé hier soir... Servez-vous! #BrusselsLockdownpic.twitter.com/7O5ENF6nXa
— Police Fédérale (@PolFed_presse) November 23, 2015