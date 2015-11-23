Бельгійці заполонили інтернет котиками після призову поліції не поширювати дані про спецоперацію

У Брюсселі в ніч на неділю почалася велика антитерористична операція, метою якої була піймання Салаха Абдеслама, підозрюваного в участі в паризьких теракти, влада попросила громадськість не повідомляти в інтернеті про пересування поліцейських, пише BBC, повідомляє РБК.

У мікроблозі Twitter з'явився хештег #BrusselsLockdown, який став вираженням позиції людей, небайдужих до дій влади. До вечора неділі під цим хэштэгом користувачі масово публікували фото котиків, щоб «заглушити» в Мережі можливі деталі спецоперації проти терористів і уникнути витоків інформації.

«Ось як ми боремося з тероризмом. У нас є котики!» - написав під фото один з користувачів.

This dear outsiders, is how we fight terrorism here. They haven't got a chance! We haz kittens! #BrusselsLockdownpic.twitter.com/sdq1MbrKsz — Gilles Bordelais (@Gilles_PPDE) November 22, 2015

Деякі користувачі публікували знімки котиків в стилі термінових новин. «Терміново: бельгійська поліція використовує літають на швидкості 200 миль в годину котів під час спецоперації», - свідчить підпис під картинкою.

BREAKING NEWS : Belgium Police using the new 200mph Hovercat during terrorist operations #BrusselsLockdownpic.twitter.com/1LPrye29fJ — Jayce le Satirique (@jaycelight) November 22, 2015

Після проведення рейдів в Брюсселі, в ході яких було затримано 16 осіб, бельгійська поліція подякувала користувачам, опублікувавши фото миски з котячим кормом. «Всім котикам, хто допоміг нам вчорашньої вночі: пригощайтеся!» - написала поліція.