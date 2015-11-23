Бельгійці заполонили інтернет котиками після призову поліції не поширювати дані про спецоперацію

21:15, 23 листопада 2015
Світ
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У Бельгії інтернет-користувачі відгукнулися на заклик влади не поширювати дані про контртерористичну операцію і заполонили інтернет знімками котиків з хештегом #BrusselsLockdown.

twitter.com/Geertvanbondt

У Брюсселі в ніч на неділю почалася велика антитерористична операція, метою якої була піймання Салаха Абдеслама, підозрюваного в участі в паризьких теракти, влада попросила громадськість не повідомляти в інтернеті про пересування поліцейських, пише BBC, повідомляє РБК.

У мікроблозі Twitter з'явився хештег #BrusselsLockdown, який став вираженням позиції людей, небайдужих до дій влади. До вечора неділі під цим хэштэгом користувачі масово публікували фото котиків, щоб «заглушити» в Мережі можливі деталі спецоперації проти терористів і уникнути витоків інформації.

«Ось як ми боремося з тероризмом. У нас є котики!» - написав під фото один з користувачів.

Деякі користувачі публікували знімки котиків в стилі термінових новин. «Терміново: бельгійська поліція використовує літають на швидкості 200 миль в годину котів під час спецоперації», - свідчить підпис під картинкою.

Деякі користувачі з гумором поставилися до того, в якій ситуації бельгійці опинилися в минулі вихідні, коли поліція рекомендувала їм не виходити на вулиці через спецоперацію.

Після проведення рейдів в Брюсселі, в ході яких було затримано 16 осіб, бельгійська поліція подякувала користувачам, опублікувавши фото миски з котячим кормом. «Всім котикам, хто допоміг нам вчорашньої вночі: пригощайтеся!» - написала поліція.

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