У США успішно випробували перший у світі багаторазовий ракетоносій (фото)

16:17, 24 листопада 2015
Світ
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Глава американської аерокосмічної компанії Blue Origin Джефф Безос оголосив про проведення успішного випробування першого в світі багаторазового ракетоносія.

blueorigin.com

Ракета New Shepard Craft, названа так на честь першого американського астронавта, вивела пусту капсулу на висоту 100 км, передає Бі-бі-сі.

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По закінченні випробувань капсула благополучно приземлилася на парашуті, а прискорювачі ракети - за допомогою реактивних двигунів.

blueorigin.com

Відеокадри посадки розміщені на сайті компанії.

Компанія Blue Origin розробляє 3-місний космічний корабель, призначений для суборбітальних польотів.

Глава Blue Origin Джефф Безос відомий також як власник і засновник інтернет-компанії Amazon.com.

blueorigin.com

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