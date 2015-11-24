У США успішно випробували перший у світі багаторазовий ракетоносій (фото)

Ракета New Shepard Craft, названа так на честь першого американського астронавта, вивела пусту капсулу на висоту 100 км, передає Бі-бі-сі.

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По закінченні випробувань капсула благополучно приземлилася на парашуті, а прискорювачі ракети - за допомогою реактивних двигунів.

Відеокадри посадки розміщені на сайті компанії.

Компанія Blue Origin розробляє 3-місний космічний корабель, призначений для суборбітальних польотів.

Глава Blue Origin Джефф Безос відомий також як власник і засновник інтернет-компанії Amazon.com.