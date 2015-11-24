У США успішно випробували перший у світі багаторазовий ракетоносій (фото)
16:17, 24 листопада 2015Світ
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Глава американської аерокосмічної компанії Blue Origin Джефф Безос оголосив про проведення успішного випробування першого в світі багаторазового ракетоносія.
По закінченні випробувань капсула благополучно приземлилася на парашуті / blueorigin.com
Ракета New Shepard Craft, названа так на честь першого американського астронавта, вивела пусту капсулу на висоту 100 км, передає Бі-бі-сі.
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По закінченні випробувань капсула благополучно приземлилася на парашуті, а прискорювачі ракети - за допомогою реактивних двигунів.
Відеокадри посадки розміщені на сайті компанії / blueorigin.com
Відеокадри посадки розміщені на сайті компанії.
Компанія Blue Origin розробляє 3-місний космічний корабель, призначений для суборбітальних польотів.
Глава Blue Origin Джефф Безос відомий також як власник і засновник інтернет-компанії Amazon.com.
Blue Origin розробляє 3-місний космічний корабель / blueorigin.com
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