Європарламент повстав проти ”ніжок Буша” і статусу ”гвінейських свиней”

Депутати Європейського парламенту занепокоєні наміром Єврокомісії дозволити імпорт курятини із США.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йшла мова сьогодні на засіданні Комітету з питань охорони довкілля, здоров`я і продовольчої безпеки Європарламенту.

Депутати, зокрема, висловили сумнів у доцільності відкрити доступ на ринок курячому м`ясу, яке обробляється хлором.

Депутат Європарламенту Анн ФЕРРЕЙРА (група соціалістичних партій, Франція) назвала пропозицію Єврокомісії відмінити заборону «цілком безглуздою». Її підтримав депутат Джон БОУЇС (група народних партій, Великобританія), котрий зазначив, що скасування заборони на експорт є «обурливим і неприпустимим», оскільки опускає статус громадян ЄС до статусу «гвінейських свиней». Депутат Дімітрос ПАПАДІМУЛІС (група об`єднаних лівих, Кіпр) зазначив, що Єврокомісія не може ігнорувати права споживача.

Представник Єврокомісії, присутній при обговоренні цього питання на засіданні Комітету, в свою чергу зазначив, що Комісія планувала розглянути питання про тимчасове скасування заборони на імпорт курячого м`яса із США на своєму сьогоднішньому засіданні. За його словами, передбачалося тимчасово дозволити імпорт терміном на 2 роки, проте з обов`язковою умовою маркірування курячого м`яса, що пройшло обробку хлором.

Як повідомляв УНІАН, заборона на імпорт курячого м`яса, що пройшло обробку хлором, із США діє в Євросоюзі з 1997 року.