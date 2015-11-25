У Росії хочуть посилити правила продажу сім-карт

Про те, що російські силовики розробляють заходи з обмеження обігу сім-карт, що розповсюджуються без укладання договорів, "Ъ" розповів партнер декількох стільникових операторів і підтвердило джерело в одному з них.

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За підсумками засідання міжвідомчої комісії з протидії екстремізму в Мінкомзв'язку РФ було дано доручення посилити відповідальність за реалізацію сім-карт, а також змінити процедуру їх отримання, говорить один зі співрозмовників видання.

Зокрема, комісія пропонує розробити законодавчі поправки про обмеження для іноземців терміну дії договорів по наданню послуг зв'язку терміном їх законного перебування на території РФ і про продовження таких договорів на підставі документів, що продовжують термін перебування.

Крім того, комісія опрацьовує питання щодо можливості внесення законодавчих змін щодо наділення Роскомнагляду повноваженнями щодо позапланової перевірки юросіб і підприємців, які не надають відомості про фізосіб—користувачів послуг зв'язку, а також повноваженнями щодо проведення контрольних закупівель сім-карт.