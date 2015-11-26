Південна та Північна Кореї проводять переговори щодо покращення відносин

Зустріч спрямована на покращення відносин двох країн, заморожених у 2010 році.

Переговори стали результатом серпневої домовленості між двома Кореями після того, як внаслідок вибуху на кордоні з КНДР були поранені двоє південнокорейських солдатів, повідомляє Радіо Свобода.

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Південна Корея очікує від переговорів отримання згоди від Півночі на проведення регулярних возз’єднань сімей, що були роз’єднані, коли країни розділилися після Корейської війни 1951-53 років.

Відносини на Корейському півострові були заморожені від 2010 року, коли корабель ВМС Південної Кореї потонув через торпеду, яка, за заявою Сеула, була випущена з північнокорейського підводного човна. Пізніше того ж року Північна Корея обстріляла південнокорейський острів, заявивши, що південнокорейські військові порушили її територіальні води.