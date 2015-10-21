США не мають наміру укладати з КНДР мирний договір

Про це повідомив у вівторок спецпредставник США по КНДР Кім Сон, передає ТАСС.

Виступаючи на слуханнях у комітеті з закордонних справ сенату Конгресу США, він зазначив: "Насамперед, що стосується заяви Північної Кореї, яка пропонує почати обговорення можливості укладання мирного договору. У нас немає зацікавленості вступати в які б то ні було обговорення". З точки зору американської адміністрації, "пріоритетна увага повинна приділятися ядерному питанню", тобто денуклеаризації Корейського півострова, пояснив співробітник держдепартаменту США. На його погляд, Пхеньян пропонує "так би мовити, "перестрибнути" через певні кроки, визначені надзвичайно важливі кроки, і почати переговори з мирного договору".

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Відзначається, що Кім ствердно відповів на запитання сенатора Кору Гарднера, сприймає Вашингтон успішне завершення шестисторонніх переговорів з денуклеаризації Корейського півострова як "попередню умову" виходу на мирний договір. "Північнокорейська сторона повинна дуже ясно погодитися з нами, що денуклеарізація є спільною метою, що вона буде щиро працювати з нами в рамках шестисторонніх переговорів", - підкреслив дипломат. Поки ж, стверджував Кім, "ми не можемо добитися навіть того, щоб Північна Корея сконцентрувалася на денуклеаризації як на цілі, тому ми не відновлюємо шестисторонні переговори".

Як заявив представник зовнішньополітичного відомства США, Вашингтон хоче, щоб Пхеньян "не міг грати в знайому гру" забезпечення собі "поступки", поки він сам не демонструє "прогресу з ядерної проблеми, ракетної проблеми і з поліпшенням прав людини". Незалежно від формату майбутніх переговорів з Північною Кореєю, "нам необхідно сильно сконцентрувати увагу на тому, щоб виробити найбільш потужний і в'їдливий процес верифікації" згортання ядерної програми Пхеньяну, вважає Кім.

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Крім того, він підтвердив, що США розглядають можливість подальшого посилення односторонніх санкцій щодо КНДР, і що всі п'ять партнерів Пхеньяну з шестисторонніх переговорів (Москва, Пекін, Сеул, Токіо і Вашингтон) згодні з необхідністю домагатися денуклеаризації Корейського півострова.

Як далі запевнив Кім, США з досить великою часткою впевненості можуть говорити, що знають "про всі (ядерні) об'єкти" Північної Кореї. Він відмовився детально відповідати на запитання голови комітету Роберта Коркера про те, чи вдалося КНДР провести мініатюризацію атомного боєзаряду. "Ми знаємо, що вони домоглися просувань вперед", - сказав з цього приводу дипломат. Нарешті, він попередив, посилаючись на попередні висловлювання командування збройних сил США, "всі варіанти дій, включаючи військовий", продовжують розглядатися стосовно КНДР.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Пхеньян погодиться провести "конструктивний діалог" щодо зниження напруженості на Корейському півострові тільки за умови, що США підпишуть з ними повноцінний мирний договір.