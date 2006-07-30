90% грузинського вина на світовому ринку є підробкою

Приблизно дев`ять із десяти пляшок так званого "грузинського вина" на світовому ринку є підробками.

«Багато країн використовують відомий бренд грузинського вина, щоб продавати вина, які насправді не є грузинськими винами», - заявила представник Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), керівник Центру інвестицій ФАО Еммануель ХІДЬЄР.

Як повідомляє NEWSru, ФАО представила доповідь, присвячену якості експорту вина з Грузії в рамках програми підтримки розвитку виноробства, яку ФАО проводить із 2000 року. Експерти міжнародної організації дійшли висновку, що стан експорту вина, третьої за величиною статті експортних доходів Грузії, нині є критичним.

У 2005 році експорт вина приніс у державну скарбницю Грузії 80 млн. доларів США. При цьому маленькі виноробні компанії не можуть задовольнити попиту, що створює благодатний грунт для контрафактної продукції.

Експерти констатували, що велика частина "грузинського вина", представленого на світовому ринку, - насправді "коктейль" спирту, барвників і хімічних ароматичних добавок. В кращому разі це буде звичне вино з інших країн, помарковане як грузинський продукт.

На внутрішньому ринку Грузії владі вдалося добитися відносного успіху в боротьбі з контрафактною винною продукцією, проте ситуація на світовому ринку як і раніше жахлива, констатує представник ФАО.

Ситуація посилюється тим, що Росія, на яку припадало близько 80% винного експорту країни, запровадила повну заборону на поставки вина з Грузії.

ФАО надає консультації з розвитку винного ринку Грузії з 2000 року. Експерти організації допомогли скласти відповідне законодавство, ввели систему обліку, завдяки якій можна з`ясувати, звідки надійшов виноград для того чи іншого вина.

Як відзначають у ФАО, "національність" вина, на відміну від конкретного бренду або марки, є загальною власністю всіх виноробів країни й держави, тому підробка "національності" завдає збитку всім.

Отже, держава й бізнес повинні спільними зусиллями захищати справжність "грузинського вина" в усьому світі, йдеться в доповіді. Проте, поки Грузія не докладає достатніх зусиль для виходу з кризи.