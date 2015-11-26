Небувала злива паралізувала рух у Катарі та Саудівській Аравії (фото)

Через велику кількість опадів по всій країні закриті школи і торгові центри, передає Бі-бі-сі. Вода просочилася крізь дах в будівлю нового міжнародного аеропорту Хамад в Досі, який був відкритий тільки в минулому році і на будівництво якого було витрачено близько $15 млрд.

Прем'єр-міністр Катару Абдулла бін Насер бін Халіфа Аль-Тані распрядился провести розслідування у зв'язку з протіканням у покрівлі і з'ясувати, наскільки міцні конструкції даху аеропорту. У Катарі напередодні Чемпіонату світу з футболу в 2022 році спостерігається будівельний бум.

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