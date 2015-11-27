У Держдумі заговорили про право РФ на військову відповідь після інциденту з турецькими ВПС

Про це заявив у п'ятницю спікер Держдуми Сергій Наришкін в інтерв'ю румунському телеканалу Digi24 в Бухаресті, де проходить засідання Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва, передає РБК.

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«Це навмисне вбивство наших солдатів, і цей акт повинен бути караний», - наводить слова Наришкіна Reuters. «Ми знаємо, хто це зробив, і вони повинні понести покарання», - сказав спікер нижньої палати російського парламенту.

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Він запевнив, що відповідь російської сторони на інцидент з Су-24 піде у відповідності з міжнародним правом. «І крім цього в Росії є також право на військову відповідь», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган порадив Росії «не грати з вогнем».