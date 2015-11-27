Нові звинувачення РФ: Туреччина влаштувала засідку на Су-24 за участю "бандформувань" та ЗМІ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це в Москві заявив головнокомандувач Повітряно-космічних сил РФ генерал-полковник Віктор Бондарєв.

«Результати об'єктивного контролю РЛС Сирії підтверджують знаходження в повітрі двох F-16c в зоні чергування з 9 години 11 хвилин до 10 години 26 хвилин протягом 1 години 15 хвилин на висоті 2400 метрів, що свідчить про заздалегідь сплановану акцію і готовність винищувачів діяти із засідки в повітрі над територією Туреччини», - сказав Бондарєв.

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За його словами, дії ж турецького літака після пуску ракет над територією Сирії - форсований розворот з втратою висоти і відхід під нижню межу зони виявлення засобів ППО - також свідчить про «віроломність і плановість дій екіпажу».

Він підкреслив «дивовижну готовність турецьких ЗМІ до висвітлення інциденту».

«Удар ракети «повітря-повітря» здійснено пілотом літака F-16 ВПС Туреччини о 10 годині 24 хвилини і вже через 1,5 години відеоролик з падінням літака був розміщений на "Ютубі" турецькою приватною телекомпанією», - сказав Бондарєв.

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За його словами, ракурс зйомки дозволяє визначити можливе місце. Воно знаходиться на території, контрольованій радикальними терористичними угрупованнями вихідців з Північного Кавказу і колишніх республік СРСР. Оператор знав час і місце, з якого можна було б зробити ексклюзивні кадри, вважає генерал.

«Оперативна поява в місці приземлення пілота банд бойовиків і публікація відеоролика з цією подією в інтернеті через півтори години свідчать про завчасне інформування терористів про підготовку провокації для її видеодокументування і розміщення відзнятих матеріалів у соціальних мережах Інтернету. Всі ці факти явно свідчать про завчасну підготовку до знищення літака та інформаційного висвітлення цих дій із застосуванням ВПС Туреччини, незаконних збройних формувань, турецьких інформагентств за активної підтримки засобів масової інформації», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецької сторони, перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його пілотів 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.