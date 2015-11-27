ЗМІ: У Чечні поліцейських зобов'язали прочитати 300 тисяч молитов за місяць

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на телефонограму за підписом глави чеченського МВС Руслана Алханова.

Відзначається, що в період з 20 листопада по 25-27 грудня кількість салават в розрахунку на одного працівника повинна становити 300 тисяч. В облік прочитаних поліцейськими молитов можуть зараховуватися славута, вимовлені членами їх сімей, уточнює РБК.

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В телефонограмі зазначається, що заходи з підрахунком салават проводяться на виконання доручення глави Чечні Рамзана Кадирова. «Відомості про кількість прочитаних керівниками та особовим складом підпорядкованих органів і підрозділів молитов наростаючим підсумком повідомляти в штаб МВС e Чеченській Республіці щотижня», - цитує видання текст документа.

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Салават - складається з одного рядка молитва на честь пророка Мухаммеда. Читати салават, зокрема, особисто закликає глава Чеченської Республіки. В описі до аккаунту в Instagram Рамзана Кадирова міститься фраза: «Читайте салават!» У 2014 році політик говорив, що з 1 по 8 січня прочитав салават 100 тисяч разів, повідомляла «Комсомольская правда». Він звітував про процесі Insragram, публікуючи знімки електронних чоток: так, він показував моменти, коли лічильник показував 77777 і 99999 разів.