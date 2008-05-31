Молдова готова зайнятися придністровською ділянкою кордону з Україною

Молдова готова розпочати демаркаційні роботи на центральній (придністровській) ділянці українсько-молдовського державного кордону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це заявив Посол Республіки Молдова в Україні Сержіу СТАТІ під час зустрічі з заступником міністра закордонних справ України Костянтином ЄЛІСЄЄВИМ.

Сторони обговорили стан реалізації „Графіку вирішення першочергових питань українсько-молдовських відносин”, підписаного 1 лютого ц.р. у м. Кишинів, та відзначили високу динаміку і пріоритетність переговорного процесу, спрямованого на врегулювання існуючих проблемних питань українсько-молдовського співробітництва в конструктивному дусі.

Як повідомляв УНІАН, у квітні поточного року міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО зазначав, що Україна і Молдова вже демаркували дві третини спільного кордону, і висловив сподівання, що цього року сторони досягнуть згоди стосовно початку демаркаційних робіт на придністровській ділянці українсько-молдовського кордону.

«По завершенню цих робіт Україна підпише з Молдовою договір про державний кордон. Тим самим питання про проходження кордону між Україною і Молдовою буде раз і назавжди закрито», - наголосив голова українського зовнішньополітичного відомства.