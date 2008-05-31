У Гондурасі літак врізався в кілька автівок: є жертви

Під час аварії пасажирського літака в аеропорту столиці Гондурасу п`ятеро людей загинули і не менш як 65 дістали травми, повідомляє Lenta.ru.

Серед загиблих - пілот авіалайнера і дві людини, які були в автомобілях, що з ними зіткнувся літак, виїхавши на шосе.

Представники місцевої влади уточнили, що йдеться про людей, доставлених до медичних установ з місця події. Вони не виключили, що деякі пасажири, які самостійно залишили літак, могли в стані шоку піти з місця аварії і лише потім звернутися по медичну допомогу.

Літак A320 авіакомпанії TACA виконував рейс із Сан-Сальвадору до столиці Гондурасу - місто Тегусігальпа. На борту авіалайнера, за різними даними, перебували від 135 до 142 осіб. У районі аеропорту Тегусігальпи був сильний туман. Літак був змушений здійснити декілька кругів, перш ніж зайти на посадку.

Під час посадки, через невстановлені поки що причин, лайнер виїхав за межі ЗПС, опинившись на розташованому поряд шосе. При аварійній посадці фюзеляж літака розвалився на три частини. На трасі літак зіткнувся з декількома автомобілями, сильно пошкодивши декілька з них.

Причини аварійної посадки з`ясовуються. Аеропорт Тегусігальпи тимчасово закритий. Всі рейси поки що переведено на військовий аеродром, розташований у передмісті столиці Гондурасу.