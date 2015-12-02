Опозиція Вірменії оголосила безстроковий сидячий страйк

Протестуючі будуть періодично змінювати один одного, передає Новости-Армения.

Також наголошується, що в середу, 2 грудня, о 18:00 на майдані пройде новий мітинг.

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Як повідомлялося, у червні в Єревані відбулися масові акції протесту з вимогою скасувати підвищення цін на електроенергію. Після розгону мітингу 23 червня, коли було затримано 237 демонстрантів, сім з яких отримали поранення, активісти також вимагають покарати правоохоронців, які застосували силу.

На початку липня правоохоронці розібрали барикади і відновили рух на проспекті маршала Баграмяна в Єревані, де збиралися мітингувальники.

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10 липня протести припинилися, проте координатори акцій проти подорожчання електроенергії заявили, що продовжать свою боротьбу.

Ввечері, 11 вересня, сотні активістів знову перекрили проспект Баграмяна, вимагаючи, щоб влада скасувала рішення про підвищення тарифу на електроенергію. Рано вранці 12 вересня співробітники поліції витіснили демонстрантів з проїжджої частини проспекту Баграмяна.