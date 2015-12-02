У Франції після терактів закрили 3 мечеті
14:59, 02 грудня 2015Світ
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Причиною для закриття стали підозри в "радикалізації" населення.
REUTERS
Після серії терактів в Парижі, внаслідок яких загинули понад 130 осіб, у Франції закрили кілька мечетей.
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Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казнєв, передає France 24.
"Три мечеті закрито у Франції за підозрою у радикалізації населення", - зазначив міністр.
Нагадаємо, серія терактів у французькій столиці сталася в ніч з 13 на 14 листопада. Атакам піддалися кілька точок Парижа: терористи відкрили стрілянину в ресторані Le Petite Cambodge, вчинили кілька вибухів біля стадіону Stade de France під час футбольного матчу, а також захопили заручників в концертному залі Bataclan. Жертвами терактів стали 130 осіб.
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