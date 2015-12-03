Щоб не допустити повернення бойовиків-росіян: Путін розповів, навіщо розпочав бомбардування в Сирії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав, виступаючи з посланням Федеральним зборам.

«Особливу небезпеку для нас становлять бойовики, які сконцентрувалися в Сирії. Серед них – чимало вихідців з Росії, країн СНД. Вони отримують гроші, зброю, накопичують сили. І якщо зміцніють, там переможуть, то неминуче опиняться у нас, щоб сіяти страх і ненависть, вбивати, мучити людей. І ми зобов'язані зустріти їх і знищити на далеких підступах», - сказав Путін.

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«Ось чому було ухвалено рішення про військову операцію на підставі офіційного звернення законної, легітимної сирійської влади. І в Сирії наші збройні сили борються, насамперед, за Росію, відстоюють безпеку саме наших громадян», - додав президент РФ.

Він заявив, що армія і флот Росії «переконливо показали свою боєготовність, свої можливості».

За словами Путіна, в боротьбі з тероризмом Росія продемонструвала «граничну відповідальність і своє лідерство».

«Ці рішучі дії підтримані російським суспільством. І в такій абсолютно визначеній позиції наших громадян – глибоке розуміння тотальної загрози тероризму, прояв щирих патріотичних почуттів і високих моральних якостей, переконаність у тому, що національні інтереси, свою історію, традиції, наші цінності треба захищати», - вважає Путін.