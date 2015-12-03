Росія почала поставки ракетних систем С-300 в Іран - помічник Путіна

Про це заявив помічник президента РФ з військово-технічного співробітництва (ВТС) Володимир Кожин, повідомляє ТАСС.

"Контракт у дії, починаються", - сказав він, відповідаючи на відповідне питання.

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На уточнююче питання Кожин пояснив: "Якщо контракт в дії, то почалися".

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада глава держкорпорації "Ростех" Сергій Чемезов в Дубаї, де проходить авіасалон Dubai Airshow 2015, заявив, що РФ і Іран уклали контракт на поставки С-300.