Росія почала поставки ракетних систем С-300 в Іран - помічник Путіна
13:38, 03 грудня 2015Світ
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Поставки РФ зенітних ракетних систем С-300 в Іран вже почалися.
ЗРК С-300 / army-news.ru
Про це заявив помічник президента РФ з військово-технічного співробітництва (ВТС) Володимир Кожин, повідомляє ТАСС.
"Контракт у дії, починаються", - сказав він, відповідаючи на відповідне питання.
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На уточнююче питання Кожин пояснив: "Якщо контракт в дії, то почалися".
Як повідомляв УНІАН, 9 листопада глава держкорпорації "Ростех" Сергій Чемезов в Дубаї, де проходить авіасалон Dubai Airshow 2015, заявив, що РФ і Іран уклали контракт на поставки С-300.
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